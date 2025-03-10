GÜNCELLEME - Tekirdağ'da karısını boğduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde H.A. (65) ile eşi H.A. (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. eşinin boğazını sıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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