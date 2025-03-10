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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da karısını boğduğu iddia edilen kişi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:43
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da karısını boğduğu iddia edilen kişi tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde H.A. (65) ile eşi H.A. (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. eşinin boğazını sıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli H.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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