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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) araç filosuna 3 yeni hizmet aracı ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:44
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) araç filosuna 3 yeni hizmet aracı ekledi.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için araç filosunun güçlendirildiği belirtildi.

        Yeni iş makinelerinin özellikle su ve kanal arızalarına müdahale edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tekirdağ genelinde 11 ilçede kullanılacak olan kazıcı yükleyiciler sayesinde arıza ve bakım onarım çalışmalarında hız ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan bölgelerde aktif olarak görev alacak araçlarla birlikte, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak."

        - Gürcün'den ziyaretler

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Çerkezköy ilçesinde yemin ederek mesleğe başlayan veya nakil yoluyla baroya katılan meslektaşlarını ziyaret etti.

        Gürcün, ziyaretinde baronun güncel faaliyetleri ile meslek sorunlarının çözümü ve meslektaşlarının karşılaştığı zorlukların giderilmesi konularında baronun çalışmalarını anlattı.

        Gürcün'e ziyaretlerinde Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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