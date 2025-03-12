Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 08:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife

        Benzer Haberler

        Eşini döverek ölümüne neden olan kocaya 16 yıl hapis
        Eşini döverek ölümüne neden olan kocaya 16 yıl hapis
        Binanın ikinci kat balkonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Binanın ikinci kat balkonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası...
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası...
        Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor
        Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor
        Tekirdağ'da ramazanda tezgahların gözdesi "hamsi"
        Tekirdağ'da ramazanda tezgahların gözdesi "hamsi"
        Deri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Deri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü