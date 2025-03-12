Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Üğüden'den Vali Soytürk'e ziyaret

Üğüden'e ziyaretinde yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Vali Soytürk de Üğüden'e görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılay Tekirdağ Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Üğüden, Vali Soytürk'e ziyarette bulundu.

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