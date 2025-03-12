Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Üğüden'den Vali Soytürk'e ziyaret
Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılay Tekirdağ Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Üğüden, Vali Soytürk'e ziyarette bulundu.
Üğüden, ziyarette Vali Soytürk'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Soytürk de Üğüden'e görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.
Üğüden'e ziyaretinde yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
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