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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Vali Soytürk, Kumbağ Askeri Kamp Alanı'nda düzenlen iftar programına katıldı.

        Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Soytürk, istekleri de dinledi.

        Ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        - Süleymanpaşa'da iftar programları sürüyor

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

        Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, son olarak Yavuz Mahallesi'nde kuruldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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