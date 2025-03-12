Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Soytürk, istekleri de dinledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

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