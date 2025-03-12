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        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:59
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        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, il genelinde okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, İstiklal Marşı'nın Kabulü süreciyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisi sundu.

        Protokol üyeleri programın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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