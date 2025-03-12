Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, İstiklal Marşı'nın Kabulü süreciyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Programda, il genelinde okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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