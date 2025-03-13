Tekirdağ'da asayiş
Ergene ilçesinde 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Ergene ilçesinde 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyguma sırasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahya Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine T.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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