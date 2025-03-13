Tekirdağ Valisi Soytürk şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Polisevi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Vali Soytürk, ramazan ayının birlik ve beraberliği önemli kıldığını belirtti.

Ramazanda farklı sofalarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Soytürk, şehitlere rahmet dileyip, gazilerinde sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol KomutanıYüzbaşı Can Çakıcı, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve emniyet personeli katıldı.