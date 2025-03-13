Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 34 BOY 036 plaka araç içerisinde bekleyen D.B'ye motosikletle yaklaşan bir kişi ateş ederek kaçtı.

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