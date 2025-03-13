Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 34 BOY 036 plaka araç içerisinde bekleyen D.B'ye motosikletle yaklaşan bir kişi ateş ederek kaçtı.
Açılan ateş sonucu D.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı D.B. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı D.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli A.E. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
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