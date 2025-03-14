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        Tekirdağ Valisi Soytürk öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğretmen ve öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:09
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        Tekirdağ Valisi Soytürk öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğretmen ve öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, gençlerin bireysel ve toplumsal farkındalığı yüksek bilinçli bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde "İftarda Konuşalım" programı düzenlendi.

        Programa katılan Vali Soytürk, öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı.

        Soytürk, burada yaptığı konuşmada, eğitimcilerin kıymetli olduğunu ve büyük işler yaptıklarını belirtti.

        Kentte okul ihtiyacına yönelik olağanüstü bir çalışma yaptıklarını aktaran Soytürk, 97 okulda çalışma yaptıklarını, sene sonunda bütün okulları toparlamış olacaklarını ifade etti.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve kurum müdürleri katıldı.

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