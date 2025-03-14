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        Tekirdağ'da alkollü sürücünün yayalara çarpması güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle önce yayalara ardından bir markete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:35
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        Tekirdağ'da alkollü sürücünün yayalara çarpması güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle önce yayalara ardından bir markete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.B.V'nin kullandığı 34 ETF 392 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde önce yolun karşısına geçen abla ve kardeşine, ardından kaldırımdaki bir yayaya çarptı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra bir marketin kapısına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yayalar B.D, I.D. ve A.K, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden yaya olarak kaçan ve polis tarafından yakalanan sürücünün yapılan ölçümde 1.7 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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