Tekirdağ'da yük treninin bisikletliye çarpması güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yük treninin bisikletli yaşlı adama çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yük treninin bisikletli yaşlı adama çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde hemzemin geçitte bisikletle ilerleyen 70 yaşındaki M.Ç'ye tren çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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