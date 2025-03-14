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        İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar Trakya'da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonunu artırabilir

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların Trakya'da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonu artırabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:32
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        İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar Trakya'da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonunu artırabilir
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların Trakya'da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonu artırabileceğini söyledi.

        Başer, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha çok hissedilmeye başladığını belirtti.

        Nisan ayında beklenen yağışların gelmemesi halinde kuraklığın özellikle tarımda bazı sorunlara yol açabileceğini aktaran Başer, "Küresel iklim değişimi deyince sanki sadece kuraklığı yaşayacağız. Oysa her zaman diyorum, kuraklık kadar başka faktörler de bizi etkilemeye başlayacak. Daha önceki sene de söylemiştim. Özellikle bu ani sıcaklık dalgalanmaları Mart ayı içinde gelecek ani sıcaklık düşmeleri ürünlerimizde önemli zararlara yol açabilir." dedi.

        Başer, sıcaklık artışlarının her geçen yıl arttığını, bu artışların bazı bölgelerde daha fazla hissedildiğini dile getirdi.

        Sıcaklıkların artmasının özellikle hastalık ve zararların daha hızlı gelişimlerine neden olacağını ifade eden Başer, "Bunu son 5 yılda Trakya'da yaşayan herkes görüyor. Yeni bir hastalık ırkı çıkmayacak belki ama o da çıkabilir. Var olan zaten az sayıda olan problem mesela bir çayır tırtılı. Son 5 yıldır bizi çok uğraştırıyor. Bu yoğun ilaçlı mücadele yoğun tarımsal uygulamalar bize neredeyse her yıl yeni bir hastalık ve zararlarla uğraşmamıza neden oldu." diye konuştu.

        Başer, üreticilerin daha bilinçli tarım yapması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Küresel iklim değişikliğiyle bu sıcaklık artışı birçok hastalık ve zararlı popülasyonunda artışa neden olacak. Mesela bölgemizde yoğun böcek ve yaprak zararlısı var. Buna ilaçlı mücadele yaptık. Mesela mısır maymuncuğu bölgemizde nadir görüyordum geçen yıl Kırklareli civarında mısır maymuncuğu artmaya başladı. Yoğun bir ilaçlama yapıyoruz bölgemizde. Biyolojik mücadele yapacak canlıları da neredeyse sekteye uğrattık. İklim değişiminin gelecekte özellikle hastalıklarda ve zararlılarda önemli artışlar bekliyoruz. Her yıl yeni bir hastalık ve zararlı ya da popülasyonla uğraşmak zorunda kalabiliriz."

        Trakya'da hastalıklara ve zararlılara dayanıklı tohum çeşitlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Başer, aşırı ilaçlama ve gübrelemeden kaçınmanın olumsuz etkileri azaltabileceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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