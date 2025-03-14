Tekirdağ'da "Aşk-ı İlahi" konseri düzenlendi
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında, Ay Işığı Sanat Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Aşk-ı İlahi" konseri gerçekleştirildi.
İlahi ve tasavvuf müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.
Konser sonunda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.
Karaküçük, emeği geçen sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.