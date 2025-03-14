Tekirdağ'da "Aşk-ı İlahi" konseri düzenlendi

Karaküçük, emeği geçen sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.

İlahi ve tasavvuf müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.

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