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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yayalara çarpan alkollü sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle yayalara çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:31
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yayalara çarpan alkollü sürücü tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle yayalara çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

        M.B.V'nin kullandığı 34 ETF 392 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde önce yolun karşısına geçen abla ve kardeşine, ardından kaldırımdaki bir yayaya çarptı.

        Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra bir marketin kapısına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yayalar B.D, I.D. ve A.K, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden yaya olarak kaçan ve polis tarafından yakalanan sürücünün yapılan ölçümde 1,7 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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