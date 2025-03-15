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        Tekirdağ'da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:50
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        Tekirdağ'da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sonrası, baba Yaşar K. aynı mahallede oturan bir yakınının evine gitti.

        Öfkesine hakim olamayan Yılmaz K. ise evden aldığı av tüfeğiyle babasını takip ederek gittiği yakınlarının evin önünde babasına ateş açtı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçmaya çalışan Yılmaz K. ise Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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