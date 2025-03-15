Tekirdağ'da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öfkesine hakim olamayan Yılmaz K. ise evden aldığı av tüfeğiyle babasını takip ederek gittiği yakınlarının evin önünde babasına ateş açtı.

Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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