Tekirdağ'da 100 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kapaklı ilçesinde bir evde yaptıkları aramalarda 100 bin makaron, 30 kilogram tütün ve makaron doldurma makinesi ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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