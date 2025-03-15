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        Tekirdağ'da 100 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:35
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        Tekirdağ'da 100 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Kapaklı ilçesinde bir evde yaptıkları aramalarda 100 bin makaron, 30 kilogram tütün ve makaron doldurma makinesi ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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