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        Tekirdağ'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:39
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        Tekirdağ'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Muradiye Mahallesi'nde olduğunu tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Yakalanan zanlının kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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