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        Tekirdağ'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Tekirdağ Valiliğince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:38
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        Tekirdağ'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi
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        Tekirdağ Valiliğince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen iftar programı öncesi Vali Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, davetlilerle sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Soytürk, ramazanın birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkati çekerek, devletin her zaman yetim ve öksüz çocukların yanında olduğunu belirtti.

        Yetim ve öksüzlere sahip çıkmanın Türk ve İslam geleneğinin en güzel miraslarından olduğunu aktaran Soytürk, "Osmanlı Devleti’nde yetim ve öksüzlerle daima ilgilenilmiş, onların yaşamsal ihtiyaçlarının yanında eğitim, öğretim ve mesleki anlamda gelişimlerine de destek verilmişti. Yetim ve öksüzlere bakmak, onların anne, baba eksikliğini hissetmeden büyümelerini sağlamak için gayret göstermek, şefkat ve merhametten onları mahrum etmemek insanlık adına yapılacak en güzel faaliyetlerden biridir." ifadelerini kullandı.

        Programda dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        İftara CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Vali Yardımcıları Kaan Peker, Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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