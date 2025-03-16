Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.O'yu durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Halisdemir Mahallesi'nde O.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.
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