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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi İlker Yücel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:18
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi İlker Yücel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yücel ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, ziyarette üniversitede yapılan çalışmaları anlattı. Yücel de Şahin'e konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette, MHP Tekirdağ İl Başkanı Fethi Şirin ve Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu da yer aldı.

        - Süleymanpaşa'da iftar programları sürüyor

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

        Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, son olarak Ertuğrul Mahallesi'nde kuruldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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