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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:06
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 788 lira ele geçirildi.

        Operasyonda F.T, O.T, H.C.E. ve K.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T, H.C.E. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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