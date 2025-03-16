Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T, H.C.E. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 788 lira ele geçirildi.

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