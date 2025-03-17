Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Araçlarda yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağını belirlediği göçmen kaçaklığı yapılan 2 aracı durdurdu.

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