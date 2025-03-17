Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 1 kilogram 363 gram sentetik uyuşturucu, 153 gram kokain, 81 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 5 hassas terazi ve şarj aletiyle birlikte el telsizi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.B. ile A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler S.Ç. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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