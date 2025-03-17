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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:54
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda, 1 kilogram 363 gram sentetik uyuşturucu, 153 gram kokain, 81 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 5 hassas terazi ve şarj aletiyle birlikte el telsizi ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.B. ile A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler S.Ç. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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