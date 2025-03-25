Tekirdağ'da horoz dövüştüren 28 kişiye 258 bin lira ceza
Tekirdağ'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 28 kişiye 258 bin lira ceza uygulandı, 1 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 28 kişiye 258 bin lira ceza uygulandı, 1 kişi tutuklandı.
Bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştürdüğü iddia edilen 28 kişiyi yakaladı.
Horoz dövüştüren 28 kişiye toplam 258 bin lira ceza kesilirken, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan U.R.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çiftlikten alınan 24 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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