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        Tekirdağ'da horoz dövüştüren 28 kişiye 258 bin lira ceza

        Tekirdağ'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 28 kişiye 258 bin lira ceza uygulandı, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:26
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        Tekirdağ'da horoz dövüştüren 28 kişiye 258 bin lira ceza
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        Tekirdağ'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 28 kişiye 258 bin lira ceza uygulandı, 1 kişi tutuklandı.

        Bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştürdüğü iddia edilen 28 kişiyi yakaladı.

        Horoz dövüştüren 28 kişiye toplam 258 bin lira ceza kesilirken, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan U.R.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çiftlikten alınan 24 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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