Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.
Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Cumhuriyet Mahallesi'nde kuruldu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- Soykırlı'dan İl Sağlık Müdürü Kalkan'a ziyaret
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'ı ziyaret etti.
Soykırlı ve Kalkan makamda bir süre görüştü.
Kalkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Soykırlı'ya teşekkür etti.
- Muratlı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine temizlik hizmeti sunuyor
Muratlı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine temizlik hizmeti götürüyor.
Belediye ekipleri ilçede ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çeken vatandaşların evlerine giderek, ev temizliği gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Varol Türel, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirterek, çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.
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