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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:09
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

        Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Cumhuriyet Mahallesi'nde kuruldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        - Soykırlı'dan İl Sağlık Müdürü Kalkan'a ziyaret

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'ı ziyaret etti.

        Soykırlı ve Kalkan makamda bir süre görüştü.

        Kalkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Soykırlı'ya teşekkür etti.

        - Muratlı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine temizlik hizmeti sunuyor

        Muratlı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine temizlik hizmeti götürüyor.

        Belediye ekipleri ilçede ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çeken vatandaşların evlerine giderek, ev temizliği gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Varol Türel, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirterek, çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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