Kalkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Soykırlı'ya teşekkür etti.

Soykırlı ve Kalkan makamda bir süre görüştü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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