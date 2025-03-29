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        Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi

        Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:56
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        Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi
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        Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sabah başlayan sis, etkisini öğle saatlerinde artırdı.

        Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

        Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi.

        Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

        Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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