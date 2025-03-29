Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi.

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