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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:26
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı
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        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

        Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, T.A. ve oğlu H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.T'nin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

        Bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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