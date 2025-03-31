GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgada, T.A. ve oğlu H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

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