Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ilçede önemli bir sorunu çözdüklerini ve vatandaşların hizmetine sunulan yolun hayırlı olmasını temenni etti.

Ekipler, 600 metre uzunluğa sahip bağlantı yolunda bin bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Törenine, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, kamu kurum müdürleri çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin de konuşma yaptı.

Okulun son derece modern bir şekilde inşa edildiğini aktaran Soytürk, "Bu eğitim yuvalarında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız eğitimlerini alacaklar."dedi.

Törenin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okulun yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kapaklı ilçesinde yaptırılan 16 derslikli ortaokul düzenlenen törenle açıldı.

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