Tekirdağ'da şehitler için anma programı düzenlendi

Müftülük görevlilerince ilahilerin de seslendirildiği programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Orta Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Turanlı, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın kabrine karanfil bırakarak, İstanbul'da şehit olan Alkan ile o gece birlikte görev yaptıklarını ifade etti.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

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