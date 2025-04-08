Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Roman Ritim Grubu konser verdi

        Tekirdağ'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman öğrencilerden oluşan ritim grubu performanslarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Roman Ritim Grubu konser verdi
        ABONE OL

        Tekirdağ'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman öğrencilerden oluşan ritim grubu performanslarını sergiledi.

        Süleymanpaşa Belediyesince Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Dünya Romanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Merkezde eğitim gören çocuklar kurslarda yaptıkları çalışmaları sergiledi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Roman kültürünün müziğiyle, neşesiyle ve yaşam enerjisiyle şehre renk kattığını söyledi.

        Romanlarla birlikte yaşamaktan, aynı sofrada buluşmaktan ve aynı sokaklarda büyümekten mutlu olduklarını ifade ederek, Romanlarla her zaman omuz omuza olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Roman Ritim Grubu konser verdi.

        Çocukların gösterisine katılımcılarda zaman zaman alkış yaparak destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        6 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 7 tutuklama
        6 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 7 tutuklama
        Tekirdağ'da şehitler için anma programı düzenlendi
        Tekirdağ'da şehitler için anma programı düzenlendi
        Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da işçi servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı
        Tekirdağ'da işçi servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa