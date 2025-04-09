Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Keskinsoy Çakır, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştiren ziyarette Karaküçük ve Çakır, Vali Soytürk ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinin en çok kitap okuyan üyeleri de yer aldı.

Vali Soytürk, en çok kitap okuyan çocukları tebrik ederek kitap hediye etti.

Ardından kitap okuyan yetişkinleri de tebrik eden Soytürk, onlara da plaket verdi.