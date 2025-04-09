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        Tekirdağ'da geçen ay 29 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 28 bin 953 litre sahte içki ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:42
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        Tekirdağ'da geçen ay 29 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 28 bin 953 litre sahte içki ele geçirildiğini bildirdi.

        Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

        Emniyet ve asayişin sağlanmasının yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla savaş, ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Soytürk, vatandaşların huzurunu bozmaya yönelik her türlü tehdit ve suça karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

        Soytürk, kentte terörle mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 8 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 65 operasyon düzenlendiğini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

        "Çalışmalarda 28 bin 953 litre sahte içki, 2 milyon 216 bin makaron ele geçirilerek, 5 milyon 223 bin lira vergi kaybı önlendi. Narkotik olayları kapsamında 480 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 613 şüpheli şahıs yakalanarak 89'u tutuklandı, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kilogram uyuşturucu ve 8 bin 689 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasadışı göç ile mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirilirken, 9 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 160 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli 5 şahıs tutuklandı."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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