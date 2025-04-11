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        Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

        Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:35
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        Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı
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        Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Yeşilay tarafından düzenlenen yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

        Yarışmada il birinciliğine layık görülen öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle ödülleri ve teşekkür belgeleri verildi.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, törende yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele alanında iyi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Soykırlı, bağımlılıkla mücadelenin son yıllarda her zamankinden daha önemli olduğunu ifade ederek, kendilerince yarışmaya katılım gösteren herkesin yarışmayı kazandığını dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer de Yeşilay'ın yıllardır bağımlılıkla mücadele konusunda anlamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

        Bu tür yarışmaların öğrenciler için önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getiren Koçer, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Programa, Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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