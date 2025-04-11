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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

        Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:37
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
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        Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk makamında kabul ettiği, Harbi ile bir süre görüştü.

        Soytürk, ziyaretinden dolayı Harbi'ye teşekkür etti.

        Ziyarette, Harbi'ye İl Müftüsü Mustafa Soykök, DİTİB Württemberg Eyalet Bölge Birliği Kadınlar Teşkilatı Başkanı Neslihan Aran da eşlik etti.

        Türkiye Diyanet Vakfının düzenlemiş olduğu "Bir İyilik, Bir Fidan" faaliyetlerine bulunduğu katkılardan dolayı, Vali Soytürk'e teşekkür belgesi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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