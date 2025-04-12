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        Tekirdağ'da kadın judo antrenörü şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor

        Tekirdağ'da 4 yıldır antrenörlük yapan Emine Şenel (28) judoda yeni şampiyonlar yetiştirmek için çaba harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:03
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        Tekirdağ'da kadın judo antrenörü şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor
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        Tekirdağ'da 4 yıldır antrenörlük yapan Emine Şenel (28) judoda yeni şampiyonlar yetiştirmek için çaba harcıyor.

        Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında judoyla tanışan Şenel, sporcu olarak Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya, Almanya ve Gürcistan'da katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

        Hollanda'nın Utrecht şehrinde 2013 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nden sonra antrenör olmaya karar veren Şenel, 2019 yılında Dünya Judo Federasyonunun "Erken yaşta judo eğitimi projesi" kapsamında Türkiye'de gelecek vaat eden 20 genç antrenörden biri olarak seçildi.

        Şenel, Uluslararası Judo Federasyonu'nun düzenlediği teorik ve uygulama eğitimlerinin ardından Ekim ayında Kosova'da düzenlenen Balkan şampiyonasında U 23 Milli takım antrenörü olarak görev aldı.

        Yetiştirdiği sporcularla Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda çeşitli dereceler kazanan Şenel, yine Türkiye şampiyonalarında sporcularıyla farklı dereceler elde etti.

        Şenel, AA muhabirine, sporcularıyla yaşadığı başarılarının tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

        Başarının çok çalışarak kazanıldığına dikkati çeken Şenel, turnuvalara yoğun çalışma temposu içerisinde hazırlandıklarını belirtti.

        Sporcularıyla yakından ilgilendiğini aktaran Şenel, "Sporcularımla birebir ilgileniyorum. Çok çalıştığımızda verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz." dedi.

        Şenel, henüz yolun çok başında olduğunu ve yetiştirdiği sporcularla birçok başarıya imza atmak istediğini dile getirdi.

        Turnuvalarda kürsüde yer alan sporcularını gördüğünde duygulandığını anlatan Şenel, "Duygulanıyorum çünkü kendi başına bir şeyleri başarma hissi çok farklı. Sporcularımız, müsabakalarda tek başına yarışıyor. Sporcunun kendi başarısı ona hırsı, azmi getiriyor. Bana madalyasını gösterdiğinde başardığımızı görüyorum. O başarı bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

        Şenel, sporcularının uluslararası arenalarda başarılar elde ederek, Türk bayrağını dalgalandırdığını ifade etti.

        Geçen yıl Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan şampiyonasında sporcularıyla göğüs kabartan başarıya imza attıklarını anlatan Şenel, şöyle konuştu: "U 21 Milli takım antrenörü olarak şampiyona katıldım. Katıldığımız müsabakalarda A Milli takımda büyükler ve gençler kategorilerinde sporcularımız dereceye girdi. Branş bazlı sıralamada, Türkiye adına kupa kaldıran bir takım olduk."

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