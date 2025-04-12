Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, mahalle sakinleri kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polislere sürpriz kutlama yaptı.

Camikebir Mahallesi sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin kavgasını ayırmaya çalıştı.

Meşalelerin yanmasıyla birlikte ekipler, olayın kavga değil, mahalle sakinlerinin Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü için hazırladığı sürpriz kutlama olduğunu anladı.

"Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart ve Türk bayrağı açan vatandaşlar, gece gündüz fedakarca görev yapan polislere teşekkür ederek kuruluş yıl dönümlerini kutladı.