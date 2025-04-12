Tekirdağ'da 36 bin bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 36 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da 36 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramalarda 36 bin makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirdi.
Adreste bulunan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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