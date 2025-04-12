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        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:20
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        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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