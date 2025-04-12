Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca sürmesi bekleniyor.
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