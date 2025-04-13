Tekirdağ'da aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucu "kasten öldürme", "izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak", "vergi usul kanununa muhalefet" gibi suçlardan 15 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı operasyonla Silivri ilçesinde gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.