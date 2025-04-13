Dünya şampiyonu güreşçi Tekirdağ'da törenle karşılandı

Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde düzenlenen ISF U15 Gymnasiade (Okul sporları) Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda dünya şampiyonu olan sporcu Esma Nur Kara, memleketinde coşku ve törenle karşılandı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Kara için Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Davul zurna eşliğinde patlatılan konfetilerle karşılanan Kara, bir süre sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kara, başarısını çok ve planlı olarak yaptığı çalışmalara bağladı.

Kendisine en büyük desteğin ailesi ve hocaları tarafından sağlandığını da belirten Kara, ''Böyle bir başarıyı bekliyorduk. Hocalarımla beraber her gün çift antrenman yaptık, çok çalıştım. Bunu hak ettik. Bundan sonra önümüzde zafer turnuvası var, onun için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yani şampiyonluklar elde etmek istiyorum.'' dedi.

Kara'nın antrenörü Nasip Ekelik ise, genç sporcunun çok çalışarak başarıyı hak ettiğini söyledi.

Kara'nın bundan sonra da büyük başarılara imza atacağını ifade eden Ekelik, ''Bizler sporcumuzla çok ciddi bir çalışma ve antrenman evresi geçirdik. Ailesi, babası, annesi etrafındaki herkes de genç sporcumuza destek verdi. Başarıyı elde ettik. Bizim ve etrafındaki herkesin emeklerini kızımız boşa çıkartmadı. yeri geldi kafası gözü dağıldı, yeri geldi kan, yeri geldi ter akıttı ama herkesin emeğinin hakkını geri ödedi. Bizlerin de hakkımız ona helal olsun'' diye konuştu. Kara'nın diğer antrenörü Ünal Tuğluoğlu da genç sporcunun çok çalışarak bu başarıyı hak etiğini söyledi. Dünya şampiyonu olmanın kolay olmadığını anlatan Tuğluoğlu, "Dünya şampiyonasında muazzam güçlü rakipleri vardı. Çeyrek finalde Brezilya'lı rakibini, yarı finalde Amerika'lı rakibini mağlup etti. Final maçında ise Azeri rakibini net skorla geçti. Şampiyon olan bu sporcumuz bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Bizler akıttığımız ter, göz yaşı, kan hepsinin helal olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.