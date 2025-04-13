Tekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde yalnız yaşayan Recep Alözkan'ın (83) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Alözkan'ın cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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