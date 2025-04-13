Tekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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