Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince kreş ve gündüz bakımevlerinde öğrencilere hijyen eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görevli personeller tarafından 3-6 yaş grubu öğrencilere temizlik, öz bakım ve kahvaltı alışkanlıkları eğitim programı düzenlendi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

- Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu ve Bahçelievler Mahallesi'nde devam eden çalışmalar tamamlandı.

Çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

- Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Prof. Dr. Fatih Konukcu ve Prof. Dr. Tolga Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Konukcu ve Erdem ile Aksoy'un makamında bir süre görüştü.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Konukcu ve Erdem'e teşekkür etti.