Tekirdağ'da jandarma asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 767 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 3 bin 241 sürücüye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkezköy ilçesinde 3 ayda yaptığı denetimde, 365 bin kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.