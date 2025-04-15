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        Tekirdağ'da jandarma asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve trafik denetimlerini sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:32
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        Tekirdağ'da jandarma asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor
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        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve trafik denetimlerini sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkezköy ilçesinde 3 ayda yaptığı denetimde, 365 bin kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.

        Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 767 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 3 bin 241 sürücüye işlem yapıldı.

        Denetimlerde 49 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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