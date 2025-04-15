Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine durdurduğu E.Y'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Y'nin ifadesini üzerine ekipler, şüphelinin uyuşturucu aldığını iddia ettiği B.Ç'nin evinde arama yaptı.
Evde yapılan aramada, peçeteye emdirilmiş halde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Y. serbest bırakıldı.
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