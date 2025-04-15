Çorlu'da park halindeki otomobil yandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yanan park halindeki otomobil zarar gördü.

Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler Sokak’ta park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kısmen zarar gördü.