Tekirdağ'da asayiş

Olayla ilgili M.Ş. ve L.A. şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy yolu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yol yapım çalışmalarında, elindeki demir çubuk yüksek gerilim hattına temas eden Y.İ. elektrik akımına kapıldı.

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