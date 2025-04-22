Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy yolu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yol yapım çalışmalarında, elindeki demir çubuk yüksek gerilim hattına temas eden Y.İ. elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Y.İ.sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 191 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
-Üst aramalarında uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada 1451 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ş. ve L.A. şüpheli gözaltına alındı.
-Ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine B.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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