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        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını kente çekiyor

        Tekirdağ, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları sebebiyle fotoğrafçıları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:08
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        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını kente çekiyor
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        Tekirdağ, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları sebebiyle fotoğrafçıları ağırlıyor.

        Baharın gelişiyle çiçek açan kanolaları görmek için Tekirdağ'ın yanı sıra yakın kentlerden bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de Trakya'nın altın sarısını, kadrajlarına yansıtmaya çalışıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kanola tarlalarının sunduğu eşsiz güzelliği görmek isteyenlerin kente geldiğini söyledi.

        İstanbul'a yakın olmasından Tekirdağ'ın her zaman insanların gezi rotasında yer aldığını aktaran Karaküçük, "Kanolalarla kentteki tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunu kullananlar yol boyunda bulunan tarlalarda fotoğraf çekilmeden geçmiyor. İlimizdeki fotoğraf tutkunları ve yakın kentten gelen fotoğrafçılar şehrimizin bu güzelliklerini çektikleri fotoğraflarla kayda alıyor. Fotoğrafçıların çektiği kareler sosyal medya üzerinden yüzlerce kişiye ulaşıyor." dedi.

        Kanola tarlasında fotoğraf çekilen Hacer Önal da kanolalarla renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

        Önal, kanola tarlalarının eşsiz bir görsellik sunduğunu dile getirerek, "Kanola tarlalarının güzelliğini görünce buraya geldik. Kanola tarlaları gerçekten çok güzel. Fotoğraf çekilmeye geldik. Bence herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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