Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla kutlandığını belirtti.

        Geçimini alın teriyle temin eden milyonlarca çalışanın, birlik ve dayanışma içerisinde hak ve taleplerini dile getirerek sesini duyurduğu 1 Mayıs gününün 2009 yılında TBMM'de kabul edilen kanun ile de resmi tatil ilan edildiğini aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

        "İşçilerimiz, emek ve alın terleriyle ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. İşçi ve diğer çalışanlarımızın çabaları sayesinde ülkemizin refah düzeyi artmakta, vatandaşlarımız daha iyi şartlarda hayatını sürdürmektedir. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, Devletimizin önem ve öncelik verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu vesileyle, üretimin en önemli unsuru olan kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        "Ciddi olalım beyler!"
        "Ciddi olalım beyler!"
        Gergin gece
        Gergin gece
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"

        Benzer Haberler

        'Yapıların tasarımında, ivme en önemli kriter'
        'Yapıların tasarımında, ivme en önemli kriter'
        Tekirdağ'da kadın girişimciliği ve istihdamı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da kadın girişimciliği ve istihdamı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı
        Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı