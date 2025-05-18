Tekirdağ'da motosikletlilerden 19 Mayıs etkinliği

Tekirdağ'da motosikletliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sürüş gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte motosikletliler Altınova Mahallesi'nde bir araya geldi.

Motosikletliler Türk bayrakları taşıyarak Atatürk Caddesi'nde sürüş gerçekleştirdi.

Vatandaşlar da motosikletlilerin geçişi sırasında bir süre alkışlarla destek verdi.

Tekirdağ Motorcular Grubu'nun kurucularından Esin Çarşambalı, AA muhabirine, motosiklet tutkunları olarak her zaman etkinlerde yer alarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çok anlamlı bir kortej yaptıklarını belirten Çarşambalı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlamak istedik. Motorcu arkadaşlarımızla toplanarak korteje katıldık. Sahil boyunca tur atarak 19 Mayıs coşkusunu yaşamak, yaşatmak istedik. Vatandaşlar da bize alkışlarla destek verdi. Herkesin 19 Mayıs coşkusunu yaşadığını görmek çok güzel." dedi.